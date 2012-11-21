У Табачника затвердили дати проведення ЗНО у 2013 році

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України затвердило Календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) для бажаючих вступити до вищих навчальних закладів України у 2013 році.

Як повідомляється на сайті Міносвіти, реєстрацію осіб для проходження зовнішнього незалежного оцінювання здійснюватимуть регіональні центри оцінювання якості освіти з 4 січня до 5 березня 2013 року.

ЗНО-2013 проходитиме після завершення навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах.

3 червня відбудеться ЗНО з хімії; 5, 6 червня – з української мови та літератури; 8 червня – з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська); 10 червня – з російської мови; 12, 13 червня – з математики; 15 червня – з географії; 17 червня – із всесвітньої історії; 19, 20 червня – з історії України; 22 червня – з фізики; 25 червня – з біології та 27 червня – зі світової літератури.

Додаткова сесія ЗНО відбудеться 4-11 липня.