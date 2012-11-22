У Львові зібралися туристичні експерти з Європи

Як передає кореспондент УНІАН, Форум відбувається вже четвертий рік поспіль і головними темами у цьому році обрали діловий туризм та організацію мега-подій, адже на сьогодні ці два напрями є найбільш перспективними для розвитку туризму в світі.

Як повідомили УНІАН у Львівській міській раді, „учасниками Форуму стали понад 200 осіб - представників туристичної галузі з усієї України та закордону. А серед доповідачів Форуму - провідні туристичні експерти з Барселони, Лондона, Генуї, Кракова, Берліна, Львова та інших відомих туристичних міст Європи”. Участь у Форумі беруть представники всіх українських міст, де діють туристично-інформаційні центри.

Окрім обговорення питань ділового туризму та організації мега-подій, учасники ознайомляться з успішним досвідом організації туристично-інформаційних центрів у різних містах України та Європи. В рамках Форуму також відбудеться семінар «Україна на туристичній мапі світу», під час якого провідні європейські експерти в галузі туризму спільно з представниками українського туристичного бізнесу будуть визначати, що Україна може запропонувати туристам для того, щоб залишитись на туристичній мапі світу.