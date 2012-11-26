В Азарова планують відновити ліквідоване міністерство

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко на брифінгу у понеділок, 26 листопада.

Він відзначив, що з ініціативою відновити це міністерство виступили керівники промислових підприємств.

За словами П.Порошенка, питання доцільності існування такого міністерства буде всебічно обговорено у відкритому режимі.

«Промислова політика невідокремлена від економічної політики, і в даному випадку я переконаний, що ми маємо знайти те розумне рішення і компроміс, які дозволять нам здійснити ефективне проведення цих політик», - сказав П.Порошенко.

Довідка УНІАН. Міністерство промислової політики України в рамках проведеної реорганізації було ліквідоване і остаточно припинило існування наприкінці 2011 року.

23 грудня 2011 року в Єдиному державному реєстрі юридичних і фізичних осіб підприємців було зроблено запис про припинення діяльності Міністерства промислової політики України.

Згідно з указом Президента України №1085/2010 від 9 грудня 2010 року Міністерство промислової політики здійснювало процес реорганізації в Державне агентство з управління державними корпоративними правами і майном.

Агентство держмайна стало правонаступником Мінпромполітики в частині реалізації державної політики щодо управління об'єктами державної власності.

11 січня 2012 року Президент України Віктор Янукович звільнив з посади першого заступника міністра промислової політики Сергія Сиротюка, який очолював комісію з реорганізації міністерства.

Крім того, низку функцій Мінпромполітики було передано у ведення Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) і Мінприроди відповідно до постанови Кабінету міністрів від 27 липня 2011 року №798 "Про внесення змін до переліку органів ліцензування".