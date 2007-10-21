СБУ накрила злочинну групу, до якої входили податківці

На Чернігівщині викрито групу зловмисників, які розкрадали бюджетні кошти, незаконно отримані у вигляді відшкодування податку на додану вартість.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі Управління СБУ в Чернігівській області.

Управління СБУ в Чернігівській області порушило кримінальну справу за ч.3 ст.28 (вчинення злочину організованою групою), ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ст.205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України щодо організованої злочинної групи, до складу якої входили працівники податкової міліції.

Зловмисники створили мережу фіктивних фірм, за допомогою яких шляхом незаконного відшкодування ПДВ розкрадали бюджетні кошти.

Виявилось, що ініціатором створення злочинної групи, до якої входило кілька працівників податкової міліції, стала головний бухгалтер однієї з чернігівських фірм.

Головний бухгалтер фірми складала фальшиву звітність та інші фінансові документи, у які вносила дані про розміри сформованого підприємством податкового кредиту та права на отримання бюджетного відшкодування ПДВ, а її спільники з податкової сприяли безперешкодному ходу підробленої документації.

Отримані кошти зловмисники перераховували на рахунки фіктивних фірм, переводили у готівку і привласнювали. У такий спосіб вони встигли привласнити понад 350 тис. грн.