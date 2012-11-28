Помер Іван Білик

Як передає "Україна молода", І.Білик помер у ніч на 27 листопада, йому було 82 роки.

І.Білик хворів в останні роки і нічого не бачив. У київській організації Спілки письменників повідомили, що на даний момент триває експертиза, після якої стане відомою дата похорону.

"Швидше за все, просто не прокинувся. Родичі знайшли його вранці", - розповіли колеги письменника.

І.Білик - автор десяти романів. Найвідомішими з його робіт є українські історичні романи, написані за радянських часів - "Меч Арея" (1972) і "Похорон богів" (1986).

Невдовзі після виходу "Меч Арея" був заборонений за вказівкою ЦК Компартії України - за "неправильне трактування історії": його вилучили з бібліотек, а нерозпродані примірники - із книгарень, незважаючи на те, що роман одразу ж став бестселером.

Самого письменника змусили звільнитися з роботи в редакції газети "Літературна Україна". Лише через три роки І.Білику вдалося влаштуватися в редакцію часопису "Всесвіт" на посаду "секретар-друкарка". Крім того, він був позбавлений права друкуватись.

Однак заборонена книга поширювалася на території СРСР "із рук у руки" і була перевидана за кордоном - у Канаді, Америці, Великій Британії. Всього роман перевидавався 15 разів.