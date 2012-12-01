Російські експерти пророкують гривні "білоруський сценарій"
Україна опинилася під загрозою фінансової кризи, однак монетарна влада країни ще може взяти ситуацію під контроль, ухваливши найближчим часом рішення про керовану девальвацію гривні.
Так вважають експерти російського рейтингового агентства "РІА Рейтинг".
Економічна ситуація в Україні, говорять експерти, стає дедалі складнішою. ВВП третьому кварталі знизився на 1,3% до аналогічного періоду минулого року. Падає промисловість, сільське господарство та інші сектори економіки. Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами і послугами за підсумками дев'яти місяців - 6,5 млрд. дол Золотовалютні резерви скоротилися за 10 місяців поточного року на 4,5 млрд. дол., або на 14,4%, причому майже половина зниження припала на жовтень.
"З одного боку, виникла необхідність вирішення питання девальвації національної валюти для порятунку реального сектору економіки і, відповідно, платіжного балансу, а з іншого боку, необхідно не допустити краху банківської системи", - йдеться в коментарі агенції.
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Криза банківської системи України, вважають експерти, загрожує через можливу некеровану девальвацію гривні.
"Це пов'язано з тим, що сукупні валютні зобов'язання банківського сектора помітно перевищують валютні активи. Тож у разі сильної девальвації гривні українські банки будуть фіксувати значні збитки від валютної переоцінки. Причому у найбільших системотворних банків негативна валютна позиція ще більше", - сказано в публікації.
Ще однією ілюстрацією наближення банківської системи України до кризи, вважають російські експерти, є ситуація зі ставками: з початку року ставки по депозитах для фізичних осіб вже зросли на 1,5-4%, незважаючи на те що в країні спостерігається дефляція.
На 1 листопада середня ставка по депозитах у гривні на термін більше 1 року становила близько 21%. Цілий ряд великих банків пропонують ставки на рівні 27-30% у гривні і понад 10% у доларах і євро. При цьому багато банків пропонують більш високі ставки по короткострокових (1-3 місяці) депозитами, ніж на вклади з тривалим терміном. Міжбанківські ставки також демонструють явну тенденцію до зростання.
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"Все це свідчить про серйозні проблеми з ліквідністю і про високі девальваційні очікування як населення, так і банків", - зазначає "РІА Рейтинг".
На думку експертів, більш прийнятним видається сценарій м'якої девальвації гривні, однак ресурсів і часу у влади України для цього стає все менше і менше. У разі подальшого затягування вирішення валютного питання, йдеться в коментарі, ситуація може почати розвиватися за білоруським сценарієм зразка 2011 року.