Російські експерти пророкують гривні "білоруський сценарій"

Так вважають експерти російського рейтингового агентства "РІА Рейтинг".

Економічна ситуація в Україні, говорять експерти, стає дедалі складнішою. ВВП третьому кварталі знизився на 1,3% до аналогічного періоду минулого року. Падає промисловість, сільське господарство та інші сектори економіки. Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами і послугами за підсумками дев'яти місяців - 6,5 млрд. дол Золотовалютні резерви скоротилися за 10 місяців поточного року на 4,5 млрд. дол., або на 14,4%, причому майже половина зниження припала на жовтень.

"З одного боку, виникла необхідність вирішення питання девальвації національної валюти для порятунку реального сектору економіки і, відповідно, платіжного балансу, а з іншого боку, необхідно не допустити краху банківської системи", - йдеться в коментарі агенції.

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Криза банківської системи України, вважають експерти, загрожує через можливу некеровану девальвацію гривні.

"Це пов'язано з тим, що сукупні валютні зобов'язання банківського сектора помітно перевищують валютні активи. Тож у разі сильної девальвації гривні українські банки будуть фіксувати значні збитки від валютної переоцінки. Причому у найбільших системотворних банків негативна валютна позиція ще більше", - сказано в публікації.

Ще однією ілюстрацією наближення банківської системи України до кризи, вважають російські експерти, є ситуація зі ставками: з початку року ставки по депозитах для фізичних осіб вже зросли на 1,5-4%, незважаючи на те що в країні спостерігається дефляція.

На 1 листопада середня ставка по депозитах у гривні на термін більше 1 року становила близько 21%. Цілий ряд великих банків пропонують ставки на рівні 27-30% у гривні і понад 10% у доларах і євро. При цьому багато банків пропонують більш високі ставки по короткострокових (1-3 місяці) депозитами, ніж на вклади з тривалим терміном. Міжбанківські ставки також демонструють явну тенденцію до зростання.

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"Все це свідчить про серйозні проблеми з ліквідністю і про високі девальваційні очікування як населення, так і банків", - зазначає "РІА Рейтинг".

На думку експертів, більш прийнятним видається сценарій м'якої девальвації гривні, однак ресурсів і часу у влади України для цього стає все менше і менше. У разі подальшого затягування вирішення валютного питання, йдеться в коментарі, ситуація може почати розвиватися за білоруським сценарієм зразка 2011 року.