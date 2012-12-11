У Тернополі на об’їзній 67 вантажівок застрягли в заметах

Як повідомили кореспонденту УНІАН у центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, внаслідок складних погодних умов на об’їзній навколо Тернополя утворилися два автомобільних затори, до яких потрапили близько 100 автомобілів.

Для допомоги автомобілістам та звільнення проїжджої частини були залучені працівники Територіального управління МНС. Для звільнення заблокованого транспорту із снігових заметів рятувальники залучили 5 тягачів та 14 чоловік особового складу. За допомогою спецтехніки були відбуксовані 67 вантажних автомобілів, завдяки чому вдалося розблокувати автотрасу.

Як повідомляв УНІАН, також вчора, 10 грудня, у Тернополі муніципальна поліція спільно з ЖЕКами розпочали перевірку якості прибирання вулиць від снігу приватними структурами.

Зокрема, перевірки зумовлені тим, що від людей надходить чимало скарг на не розчищені від снігу вулиці. У Тернополі 10 грудня випало понад 20 мм снігу, що перевищило місячну норму.