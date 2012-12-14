Нацбанк вважає 10-відсотковий збір з продажу валюти оптимальним

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова комітету НБУ із запобігання недобросовісним валютним операціям Юрій Горшков на прес-конференції у четвер.

«Спочатку пропоновані 15% (ставка збору до ПФ з продажу валюти – УНІАН) - це було дуже багато, люди стали переживати через таку велику ставку. Ми пішли на зниження, оскільки розуміємо, що економічна доцільність буде і від 10%. Причому 10% є навіть рівноважнішою цифрою, ніж 15%», - сказав Ю.Горшков.

При цьому він вкотре відзначив доцільність запровадження збору з продажу валюти для боротьби із спекулянтами.

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За словами Ю.Горшкова, на сьогодні деякі «псевдоексперти», прогнозуючи істотну девальвацію національної валюти, маніпулюють настроями населення, заробляючи на коливаннях курсу.

«Основна мета, яка ставиться цим законопроектом (законопроектом, що передбачає запровадження збору з продажу валюти - УНІАН), - це покласти край спекулятивним операціям”, - зазначив Ю.Горшков.

При цьому він підкреслив, що «по простих громадянах цей законопроект ніяк не ударить».

Ю.Горшков вважає, що запровадження збору разом з іншими заходами Національного банку дасть змогу виключити спекуляції на валютному ринку.

«У сукупності з іншими ініціативами, які зараз розглядає Національний банк, ми розраховуємо на те, що зможемо повністю вичленувати недобросовісну спекулятивну складову з українського валютного ринку. І тоді курс гривні до інших валют відображатиме реальну економічну ситуацію», - говорить Ю.Горшков

У свою чергу президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко зазначив, що за рівнем доларизації економіки Україна вже «примудрилася» обігнати Росію, що не є позитивним моментом, при цьому обсяг валюти в обігу за останні 3-4 роки збільшився більш ніж удвічі і становить близько 80 млрд дол. (у доларовому еквіваленті — УНІАН).

«Вийшло, що ми так полюбили долари, що навіть справді важко сказати, чи люблять їх так у Сполучених Штатах Америки, як любимо їх ми. І ось цей перекіс приносить нам великі проблеми», - заначив О.Охріменко

Так, він підкреслив, що обсяги купівлі іноземної валюти в Україні негативно позначилися на стані платіжного балансу країни.

«Ми так загралися з валютою, що самі робимо дефіцит платіжного балансу не тому, що світова економіка рушиться, а тому, що є ненормальна скупка валюти, яка погіршує платіжний баланс», - підкреслив О.Охріменко.

На його думку, збір з продажу валюти потрібно було запроваджувати набагато раніше, можливо тоді б вдалося уникнути такої тотальної доларизації української економіки.

На думку керівника аналітичного підрозділу групи «Інвестиційний капітал Україна» (ICU) Олександра Вальчишена, український фінансовий ринок рано чи пізно перейде на гнучкіше курсоутворення.

«У середньостроковій перспективі я думаю, що фінансовий ринок в Україні перейде до гнучкішого обмінного курсу і відійде від поточної практики прив'язки гривні до долара США», - говорить він.

У той же час він вважає, що прогнози щодо девальвації гривні до рівня 10-12 грн/дол. у 2013 році не мають під собою підстав.

«При тій зовнішній складовій, яка очікується на 2013 рік, прогнози про те, що курс гривні буде 12 грн/дол., не мають фундаментальної основи. І якщо гривня як валюта буде гнучкішою, ринок сам знайде її рівноважне значення і, на мою думку, це рівноважне значення буде сильнішим, ніж 10-12 грн/дол.», - говорить О.Вальчишен.

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Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді зареєстровано два законопроекти, якими пропонується запровадити збори до Пенсійного фонду з операцій з продажу готівкової іноземної валюти як з фізичних, так і юридичних осіб.

Законопроектом №11470-1, автором якого є народний депутат Андрій Павловський, пропонується запровадити 15% пенсійний збір з операцій з продажу готівкової валюти

Також у парламенті зареєстрований законопроект №11470 про запровадження 10% збору до Пенсійного фонду України з суми операцій з продажу готівкової іноземної валюти фізичними особами. Автором документа є народний депутат Валерій Шаманов.

Нагадаємо, 19 листопада законопроект про запоовадження пенсійного збору з операцій з продажу готівкової валюти з фізичних осіб вже був зареєстрований у Верховній Раді. Тоді пропонувалося встановити ставку збору на рівні 15%. Проте, документ не виносився на розгляд у сесійну залу, оскільки його автор народний депутат Віталій Хомутиннік відкликав законопроект.

Раніше лідер парламентської фракції Партії регіонів Олександр Єфремов дав зрозуміти, що у Верховній Раді немає голосів для ухвалення рішення про запровадження пенсійного збору на операції з продажу валюти.

Про негативні наслідки у разі запровадження такого збору також висловилися Сергій Тігіпко і Петро Порошенко.