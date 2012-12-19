За поширення порно у соцмережах кіровоградцю можуть дати 5 років

Більше сотні відеороликів порнографічного характеру, в тому числі з ознаками дитячої порнографії, працівники міліції виявили в ході моніторингу інтернет-ресурсів на сторінці в одній із соціальних мереж. Доступ до сторінки був вільним для всіх інтернет-користувачів, у тому числі й неповнолітніх.

Правоохоронці встановили особу автора облікового запису та відкрили кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 301 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів). Згідно з санкцією цієї статті, чоловікові загрожує покарання у вигляді штрафу, обмеження волі терміном до п’яти років, або позбавлення волі на той самий термін з конфіскацією порнографічної відеопродукції, засобів її виготовлення і демонстрування.

Правопорушник перебуває на підписці про невиїзд. Проводиться досудове розслідування.