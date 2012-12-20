За місяць дії нового КПК відкрито 185 тисяч кримінальних проваджень

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генпрокуратури, станом на 20 грудня до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) внесено 184 тисяч 301 заяву про кримінальні правопорушення.

За останню добу, зокрема, відкрито 5 тисяч 585 кримінальних проваджень, з них 5 тисяч 155 – органами внутрішніх справ.

За усіма заявами відкрито кримінальні провадження.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 19 листопада набув чинності новий Кримінальний процесуальний кодекс.

Згідно зі ст. 214 кодексу, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до ЄРДР.

Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення затверджуються Генеральною прокуратурою за погодженням з Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки України, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства.

До ЄРДР вносяться відомості про дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; прізвище, ім’я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника; інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела; попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону про кримінальну відповідальність; прізвище, ім’я, по батькові та посада службової особи, яка внесла відомості до реєстру, а також слідчого, прокурора, який вніс відомості до реєстру та/або розпочав досудове розслідування; інші обставини, передбачені положенням про Єдиний реєстр досудових розслідувань.

У реєстрі автоматично фіксується дата внесення інформації та присвоюється номер кримінального провадження.