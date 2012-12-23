У нічному клубі Миколаєва сталося побоїще

У Миколаєві в ніч з суботи на неділю в клубі «Трезор», розташованому неподалік зупинки «Автовокзал» в Ленінському районі міста, відбулася масова бійка між відвідувачами, в результаті якої постраждали троє осіб.

Як повідомила кореспондентові УНІАН керівник Відділу зв'язків з громадськістю УМВД України в Миколаївській області Ольга Передеренко, про подію в міліцію надійшло кілька сигналів: дзвонили з адміністрації клубу, відвідувачі, потім – з лікарні, куди потрапили постраждалі.

Перший сигнал надійшов приблизно о третій ночі. На місце події прибув наряд патрульно-постової служби Ленінського району. Потім було викликано опергрупу. На той час, коли приїхала слідча група, всі розбіглися.

Причина бійки, в якій брали участь кілька десятків осіб - відвідувачів закладу, поки не встановлена. В результаті постраждали троє людей. По медичну допомогу звернулася дівчина 1982 року народження, у якої - безліч синців, ударів, забоїв і струс головного мозку.

У реанімації лікарні швидкої медичної допомоги у важкому стані перебувають 20-річний хлопець, який поспішав долучитися до учасників бійки, впав і вдарився головою об металеві сходинки клубу.

Ще у одного 27-річного учасника бійки – поранення в руку, нанесене з травматичного пістолета невстановленого вигляду. Потерпілий відмовляється від дачі яких-небудь свідчень.

Наразі правоохоронці ведуть розслідування, визначаючи причини побоїща і його учасників. За свідченнями очевидців, конфліктів того вечора в клубі виникало кілька, поки вони не переросли в бійку вже на вулиці біля закладу. Серед тих, хто долучався бо бійок, були й жінки.