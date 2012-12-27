У Львові горить п’ятиквартирний будинок університету Франка

У Львові сьогодні, 27 грудня, на вулиці Вахнянина виникла пожежа в одноповерховому п‘ятиквартирному будинку який належить Львівському національному університету імені І.Франка та знаходиться на території львівського Ботанічного саду.

Як повідомив УНІАН голова Личаківської районної адміністрації міста Львова Іван Лозинський, «загоряння сталось у старому п’ятиквартирному будинку, який належить ЛНУ ім. Івана Франка та знаходиться на території Ботанічного саду. У будівлі вже згорів дах. Зараз на місці події працюють пожежники, причини загоряння поки що не відомі».

У коментарі УНІАН начальник прес-центру ГУ МНС України у Львівській області Павло Василенко повідомив, що на місце пожежі щойно скеровано пожежну цистерну високої прохідності, оскільки будинок, який горить, знаходиться у парковій зоні і під’їздів до нього для пожежних автомобілів немає.

„Рятувальники пішки пройшли до будинку і вживають заходів, щоб загасити вогонь”, - повідомив він.

Інформації про те, чи є постраждалі – на даний час немає.