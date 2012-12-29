Заборгованість із зарплати зросла до 950,5 млн. грн

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики України

Як зазначається, 51% боргу сформували економічно активні підприємства, 43,5% боргу – підприємства-банкрути і 5,5% - економічно неактивні підприємства.

Найбільший розмір боргу зафіксовано в промисловості – 528 млн. грн, найменший – у сфері культури і спорту – 2,2 млн. грн.

У регіональному розрізі найбільший розмір боргу зафіксовано в Донецькій області – 158,758 млн. грн і Харківській області – 124,972 млн. грн. Найменший розмір боргу – в Чернівецькій області – 45 тис. грн і в Рівненській області – 1,580 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість з виплати заробітної плати в Україні станом на 1 листопада скоротилася порівняно з 1 жовтня на 3%, або 30 млн. грн і становила 896,906 млн. грн.