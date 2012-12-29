Головне за день: огляд топ-новин

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Четверо мародерів з місця катастрофи Ту-154 біля Смоленська підуть під суд

Четверо російських військовослужбовців підуть під суд за крадіжку після авіакатастрофи під Смоленськом літака президента Польщі

Янукович привітає українців із Лаври (фото)

Президент записав традиційне телезвернення до українців з нагоди свят.

Захисники Гостинного двору отримають підмогу з ВР

Комітет ВР з питань культури й духовності проведе 10 січня слухання щодо захисту Гостинного двору.

Киян попередили: міліції побільшає через свята

З метою попередження правопорушень та забезпечення охорони громадського порядку в місцях проведення святкових новорічних заходів у м. Києві міліція посилить охорону громадського порядку.

Діра в бюджеті збільшилась у 3,7 раза

Дефіцит держбюджету за січень-листопад збільшився до 41,2 млрд грн.

Меладзе у справі про смертельне ДТП проходить як свідок

Офіційно в міліції говорять, що продюсер у машині був один. «Він був за кермом, у машині нікого не було. Документи у нього в порядку, сам він нічого не заперечує. Алкотестер показав, що водій був тверезий, але будуть також результати аналізу крові»

Лутковська: Справа Луценка не є найактуальнішою для України

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська не вважає, що закиди на адресу України з приводу політичних в’язнів, є системною проблемою.

ГПУ розжилась приміщеннями заводу «Арсенал»: майже 8 тисяч квадратів

Кабінет міністрів України передав Генеральній прокуратурі корпус №34 і частину корпусу №24 по вул. Московська, 8 у Києві, що раніше належали знаменитому заводу «Арсенал» і знаходяться у сфері управління Державного космічного агентства.

Новий міністр оборони обіцяє відмінити призов уже в наступному році

У 2013 р. буде призупинено призов на строкову військову службу з одночасним переходом до комплектування армії за контрактом.

Депутати хочуть ввести «сухий закон» у нічний час

Законопроектом пропонується встановити заборону продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива (крім безалкогольного) з 22 години вечора по 7 годину ранку, а також заборону продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів на відстані менше, ніж 200 метрів від загальноосвітніх навчальних закладів.

У московському аеропорту Ту-204 загорівся при посадці: є жертви

Частина фюзеляжу Ту-204, що розбився при заході на посадку в московському аеропорту «Внуково», впала на Київське шосе.