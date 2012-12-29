Частина фюзеляжу Ту-204 , що розбився у «Внуково», впала на Київське шосе

Про це УНІАН повідомили в Росавіації.

«Після приземлення повітряне судно, пробігши злітно-посадочну смугу, викотилося за кінцеву смугу безпеки, розвалилося на три частини і зайнялося. Одна частина фюзеляжу впала на Київське шосе, внаслідок чого тимчасово було припинено рух у бік області», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що інцидент стався сьогодні о 16.45 мск з літаком Ту-204, бортовий номер RA-64047, який належить авіакомпанії ЗАТ «Ред Вінгз». Екіпаж повітряного судна виконував рейс за маршрутом Пардубіце – Внуково, на його борту було три члени екіпажу і п'ять провідників.

За інформацією Мінохоронздоров'я Росії, кількість загиблих у результаті інциденту збільшилися до 3 осіб.

Зараз створено комісію МАК для розслідування всіх обставин і причин авіаподії з Ту-204 у «Внуково».

За інформацією прес-служби уряду РФ, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв доручив сформувати комісію з розслідування причин нештатної ситуації.

Російський прем'єр доручив міністрові охорони здоров'я Вероніці Скворцовій залучити всі необхідні сили і надати допомогу постраждалим.