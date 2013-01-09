Жертвам афери «Еліта-центр» цьогоріч обіцяють 106 квартир

Постраждалим від афери «Еліта-центр» у цьому році видадуть 106 квартир у нових будинках. Зокрема, будинки зведуть на вул. Гарматній, 39-г, Ревуцького, 7-в, Хорольській, 1-а, Радунській, 28-32, Драгоманова, 40 і на перетині вул. Вірменською з Харківським шосе, повідомляє Сегодня.

Нагадаємо, що в 2011 році влада видала "елітівцям" 131 квартиру, в 2012 році потерпілі не отримали жодної. Тим часом в грудні міліція завершила розслідування справи стосовно організатора афери Олександра Волконського і співучасників. Також у МВС повідомили, що підсудні вже відшкодували 90 з 384 млн грн. Правда, поки незрозуміло, як будуть розподілені ці гроші серед ошуканих вкладників, яких більше 1,7 тис.

«Підсудні ні копійки не відшкодували. Було накладено арешт на 22 га землі, які Волконський записав на цивільну дружину. Також накладено арешт на недобудову на вул. О. Шмідта. Це вони, мабуть, оцінили в 90 млн», - розповів представник потерпілих Василь Жоввновський.