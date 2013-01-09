У Бердичеві затримали школяра, якого підозрюють у вбивстві 37-річного чоловіка
11:26, 09 січня 2013Суспільство
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У Бердичеві Житомирської області правоохоронці затримали 15-річного учня однієї із шкіл міста, якого підозрюють у вбивстві 37-річного чоловіка, повідомили УНІАН у прес-службі МВС України.
Згідно повідомлення, міліція затримала підлітка в результаті проведення слідчих дій.
Попередньо встановлено, що він увечері 4 січня цього року на одній із вулиць Бердичева під час сварки після спільного вживання спиртних напоїв заподіяв смертельні тілесні ушкодження 37-річному жителю міста.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Розслідування справи триває.
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