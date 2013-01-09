У Бердичеві затримали школяра, якого підозрюють у вбивстві 37-річного чоловіка

Згідно повідомлення, міліція затримала підлітка в результаті проведення слідчих дій.

Попередньо встановлено, що він увечері 4 січня цього року на одній із вулиць Бердичева під час сварки після спільного вживання спиртних напоїв заподіяв смертельні тілесні ушкодження 37-річному жителю міста.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Розслідування справи триває.