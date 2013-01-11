На Хмельниччині за хабар від призовника засудили військового комісара

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Встановлено, що у вересні минулого року військовий комісар, використовуючи службове становище та надані повноваження, одержав від призовника 8 тис. грн хабара. За цю винагороду підполковник обіцяв видати юнаку довідку про визнання непридатним до військової служби та зняти його з військового обліку.

Правоохоронці затримали зловмисника у службовому кабінеті «на гарячому» одразу після одержання ним усієї суми хабара.

Деражнянський районний суд Хмельницької області визнав 36-річного воєнкома винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України, та призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 12 тис. 750 грн з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною із виконанням організаційно-розпорядчих функцій.

Наразі вирішується питання про звільнення його з військової служби.