На Хмельниччині за хабар від призовника засудили військового комісара
У Хмельницькій області за одержання хабара засуджено військового комісара Летичівсько-Старосинявського районного військового комісаріату.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.
Встановлено, що у вересні минулого року військовий комісар, використовуючи службове становище та надані повноваження, одержав від призовника 8 тис. грн хабара. За цю винагороду підполковник обіцяв видати юнаку довідку про визнання непридатним до військової служби та зняти його з військового обліку.
Правоохоронці затримали зловмисника у службовому кабінеті «на гарячому» одразу після одержання ним усієї суми хабара.
Деражнянський районний суд Хмельницької області визнав 36-річного воєнкома винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України, та призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 12 тис. 750 грн з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною із виконанням організаційно-розпорядчих функцій.
Наразі вирішується питання про звільнення його з військової служби.