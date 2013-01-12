У Києві пройде українсько-шведський фестиваль

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Основним майданчиком цього дійства стане Труханів острів.

За задумом організаторів, фестиваль має органічно поєднати українську та шведську культури. Він налічуватиме одразу 7 майданчиків, із яких дві сцени будуть збудовані безпосередньо на Дніпрі у вигляді козацьких чайок.

Окрім виступів відомих українських та шведських рок-команд, у рамках фестивалю відбудеться міжнародний лицарський турнір, байк-парад та змагання з авто-тюнінгу.

Ще однією локацією фестивалю стане столичний екстрим-парк, що на території парку Дружби народів. Там відбудуться міжнародні змагання «Freegames» з понад 60-ти екстремальних видів спорту.

З ініціативою започаткувати традицію проведення фестивалю саме в такому форматі виступив Олег Скрипка.