У Черкасах почалися джазові дні

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, фестиваль триватиме з 11 по 13 січня.

До Черкас завітають віртуози з Тарнува (Польща), Москви, а також Львова, Сімферополя, Сум, Херсона, Миколаєва, Києва та Дніпропетровська. А місцеві колективи – біг-бенд Черкаського музичного училища і «Cherkasy Jazz Quintet» Сергія Крашеніннікова –демонструватимуть джаз по-черкаськи.

Серед учасників фестивалю: «Simply Jazz» feat. Лариса Руденко (Львів), Кирило Кухаренко та «POZitive ORchestra» (Москва), органне тріо Володимира Нестеренка (Москва) «Fusion trio» (Київ – Сімферополь), Енвер Ізмайлов (Сімферополь), біг-бенд Володимира Алексєєва (Миколаїв) feat. Антон Мороз (Херсон), «Z Band» Ігоря Закуса (Київ), «Funky Hohols Band» (Суми – Дніпропетровськ), Юлія Разіна та «Jazz Do It» (Севастополь – Дніпропетровськ) feat. Віктор Нікулін (Севастополь) та «Afro Free» (Тарнув, Польща).