Кмітливі житомирські посадовці вигадали механізм розкрадання держбюджету

У Житомирській області на початку цього тижня співробітники Служби безпеки України викрили та припинили механізм розтрати бюджетних коштів, виділених на виплату компенсацій сільгоспвиробникам за придбану техніку вітчизняного виробництва.

Як повідомили УНІАН у прес-групі СБУ України у Житомирській області, у 2010 році кілька посадовців Житомирської філії комерційної структури, яка займається реалізацією сільськогосподарської техніки, спільно із службовими особами виробника такої техніки - товариства з обмеженою відповідальністю - укладали угоди із сільгоспвиробниками Житомирської області на постачання вітчизняних зернозбиральних комбайнів.

Перевіркою СБУ встановлено, що під виглядом вітчизняних комбайнів правопорушники реалізовували техніку, вироблену на підприємстві однієї із сусідніх країн, і на яку попередньо були нанесені наклейки та знаки маркування українського заводу-виробника.

Для отримання з державного бюджету тридцятивідсоткової компенсації підприємства, покупці техніки подавали до Головного управління агропромислового розвитку Житомирської ОДА документи про витрати на придбання сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва.

Наразі оперативники встановили 5 приватних сільгосппідприємств Житомирської області, які з використанням такого механізму одержали із державного бюджету понад 1,2 млн. гривень відшкодування.

Слідчими УСБУ в Житомирській області зареєстровано в ЄРДР кримінальне провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування проводить прокуратура Житомирської області.