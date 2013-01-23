На Житомирщині фермери урвали з держбюджету понад 300 тисяч гривень

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша, на початку цього тижня прокуратурою області розпочато кримінальне провадження стосовно кількох службових осіб одного з фермерських господарств області за ч.5 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах) КК України.

Установлено, що Аграрний фонд України уклав форвардні контракти з фермерським господарством Брусилівського району Житомирщини на закупівлю за бюджетні кошти зерна майбутнього врожаю.

Однак, службові особи фермерського господарства не виконали взятих на себе зобов’язань і не поставили у встановлені строки зерно. Натомість отримані авансом від Аграрного фонду кошти у сумі 326 тис грн вони привласнили, заподіявши державному бюджету збитків в особливо великих розмірах.

Наразі за даним фактом прокуратурою Брусилівського району провадиться досудове розслідування.

Окрім цього, в інтересах Аграрного фонду України прокуратурою області пред’явлено до суду позов про відшкодування завданих державі збитків.