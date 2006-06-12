Arcelor офіційно відмовилася від злиття з Mittal

Рада директорів європейської сталеливарної компанії Arcelor увечері 11 червня одностайно офіційно відкинула пропозицію про злиття, зроблену їй компанією Mittal. Про це повідомляється в прес-релізі на сайті корпорації. Крім того, директора Arcelor рекомендували акціонерам підтримати очікувану угоду про злиття з російською "Северсталью", що дозволить компанії стати найбільшою сталеливарною компанією світу.

Це не перша спроба Mittal Steel здійснити поглинання Arcelor. 19 травня британці підвищили пропоновану суму до 25,8 мільярдів євро, проте рада директорів Arcelor заявила, що Mittal Steel недооцінює корпорацію, а злиття з "Северсталью" із стратегічного погляду є вигіднішим. Збори акціонерів, де проводитиметься голосування щодо угоди з російською компанією, призначено на 30 червня 2006 року.

Директора Arcelor також порекомендували акціонерам і утримувачам конвертованих облігацій не приймати останню пропозицію Mittal. Крім того, члени ради мають намір найближчим часом зустрітися з представниками Mittal Steel, щоб розглянути можливість поліпшення пропозиції.

Якщо Mittal поліпшить пропозицію, директора Arcelor мають намір оголосити тендер, причому ціна однієї акції компанії становитиме мінімум 44 євро. Наразі Mittal пропонує 34,4 євро за акцію. У своїй заяві за наслідками засідання директора Arcelor зазначили, що злиття з "Северсталью" не означає відмови від пропозиції Mittal Steel.

Лента.ру