Невідомий під супермаркетом намагався продати гранату підліткам

За даними правоохоронців, до міліції зателефонували працівники супермаркету «Амстор» і повідомили, що невідомий чоловік намагається продати гранату відвідувачам магазину.

Встановлено, що чоловік запропонував купити гранату двом хлопцям. Один із них - учень 10 класу - розповів, що того дня він з другом гуляли містом, замерзли і вирішили зайти до супермаркету, щоб зігрітися. Біля входу в магазин їх зупинив невідомий чоловік і запропонував купити гранату, оцінивши її в 20 гривень.

«При цьому він розстебнув куртку і показав гранату. Вона висіла у нього на поясі. Чека теліпалася. Сама граната у будь-який момент могла злетіти з поясу. Ми були в жаху. Поряд же купа людей», - розповів школяр.

За його словами, вони з другом упродовж 40 хвилин розмовляли з торговцем і відволікали його, чекаючи приїзду міліції.

«Ми ж чекали, що за ним прийдуть люди у штатському, а тут ідуть міліціонери. У формі! При цьому мужик заметушився, і сказав нам поводитися не зухвало. При цьому, він почав щось про міліцію наспівувати... Ми взагалі обімліли. Раптом він зараз зрозуміє, що це йдуть за ним, і схопиться за чеку. Проте все обійшлося. Його заарештували, гранату забрали», - додав хлопець.

У міліції також повідомили, що у затриманого був вилучений предмет, зовні схожий на гранату Ф-1. Експертиза встановила, що вилучений предмет - муляж гранати Ф-1.