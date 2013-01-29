Місія МВФ розпочала роботу в Україні

Як повідомляв УНІАН, місія МВФ перебуватиме в Україні в період з 29 січня до 12 лютого. Основною темою переговорів буде нова програма співпраці з Фондом.



Перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов 14 грудня заявив, що Україна розраховує домовитися з Міжнародним валютним фондом про отримання нового кредиту стенд-бай обсягом 10 млрд SDR (близько 15,4 млрд дол.).

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна і МВФ ухвалили програму співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною низки узятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, якщо Україна у 2013 році не матиме можливості одержати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду, існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може призвести до подальшого пониження рейтингів.

Нагадаємо також, що у середині грудня 2012 року Міжнародний валютний фонд підтвердив запланований візит місії Фонду до України у другій половині січня 2013 р. Спочатку візит планувався на початок грудня 2012 р., проте його було відкладено.