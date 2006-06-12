Кримська міліція не бачить політичного мотиву в убивстві депутата БЮТ

Головне управління МВС України в Автономній Республіці Крим вважає, що вбивство в Ялті депутата фракції «Блоку Юлії Тимошенко» Запорізької міської ради Віктора Савкіна не пов`язане з його політичною діяльністю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Центр громадських зв`язків МВС України в АРК.

Кримська міліція вважає, що найбільш імовірними версіями вбивства В.Савкіна є його комерційна діяльність - депутат був засновником ряду великих фірм, пов`язаних з бізнесом на ринку зерна, або «вбивство на грунті особистої неприязні». «Політичний мотив не вбачається», - відзначає Центр громадських зв`язків.

За фактом вбивства В.Савкіна прокуратурою Ялти порушено кримінальну справу, в Криму введено план оперативно-пошукових заходів «Сирена».

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 10 червня, в Ялті В.Савкін був розстріляний упритул на очах у 13-річної доньки. БЮТ розцінює вбивство В.Савкіна як політичне. Також минулого тижня було вбито ще одного представника БЮТ - депутата міської ради Ніжина Григорія Потильчака. БЮТ заявив, що створена ним «слідча група, очолювана народними депутатами України, генералами СБУ Олександром СКИБИНЕЦЬКИМ та Андрієм КОЖЕМЯКІНИМ, займеться розслідуванням убивств, не розраховуючи на деморалізовані силові структури».