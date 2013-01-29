У Донецьку ходу на честь Героїв Крут зустріли з вигуками «фашизм не пройде!»

Як передає кореспондент УНІАН, близько 50 осіб «свободівців» з національними та партійними прапорами колоною пройшли від головного корпусу Донецького національного університету по вулиці Університетській, звернули на Театральний проспект і підійшли до пам'ятника Тарасу Шевченку, де провели мітинг.

За словами донецьких «свободівців», вони спочатку планували пройти по даному маршруту із запаленими смолоскипами, але отримали з суду заборону і обмежилися просто ходою.

Коли колона звернула на Театральний проспект і підійшла до будівлі Донецької обласної державної адміністрації та попрямувала до пам'ятника Кобзаря, її зустріли невелика група людей, які стали викрикувати: «Фашизм не пройде!».

За словами одного з учасників ходи, під час того, коли у «свободівця» невідомий опонент біля будівлі облдержадміністрації спробував вирвати транспарант, хтось пирснув з газового балончика.

Але «свободівців» та їх опонентів оперативно розділили правоохоронці.

Міліція дала можливість провести учасникам ходи мітинг біля пам'ятника Т. Шевченку. Виступаючі згадали героїв Крут і їх значимість в боротьбі за незалежність України. Учасники мітингу заспівали Гімн України.

За інформацією начальника управління зі зв'язків з громадськістю Донецької міськради Максима Ровінського, в невеликій сутичці під час ходи газовий балончик застосував один з організаторів ходи. В результаті постраждали кілька міліціонерів і журналістів.

Пізніше прес-служба Донецького міськуправління міліції розповсюдила прес-реліз, в якому вказала, що «29 січня в м. Донецьку відбулася акція, приурочена до 95-ої річниці бою під с.Крути, в якій брали участь представники політичної партії« Всеукраїнське об'єднання «Свобода»; в той же час проходили ще два заходи - мітинг членів міської організації Комуністичної партії України і збір ветеранів, присвячений 70-й річниці початку Сталінградської битви у Великій Вітчизняній війні».

«Під час ходи колони представників політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» до співробітників міліції звернулись громадяни, які повідомили, що невідомий чоловік розпилив вміст газового балончика. Даний громадянин був встановлений і доставлений у Ворошиловський райвідділ міліції для з'ясування обставин. Проводиться перевірка. Порушень громадського порядку під час акцій допущено не було. Учасники заходів висловили подяку співробітникам міліції м.Донецька за грамотну організацію охорони громадського порядку», - пояснили правоохоронці.