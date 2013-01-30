Головне за день 30.01: огляд топ-новин

Детальніша картина дня у нашому огляді

Луценка вивезли з лікарні

Народний депутат, дружина засудженого колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка Ірина Луценко розцінила вивезення її чоловіка з лікарні у колонію після операції як замах на його життя.

Тюремники ж стверджують, що Луценка виписали з лікарні його лікарі і його не готували до ще однієї операції.

Росія заявила про відмову від допомоги США в боротьбі із злочинністю

Росія відмовилася від фінансової допомоги США в боротьбі із злочинністю і наркотрафіком.

Азаров ініціює відставку голови Укрдержреєстру

Прем’єр-міністр України Микола Азаров ініціює звільнення голови Державної реєстраційної служби України Леоніда Єфіменка.

Україна з'їхала на 10 пунктів у рейтингу свободи преси

У Всесвітньому індексі свободи слова за 2012 рік Україна опустилась на 10 позицій і посіла 126-те місце зі 179.

Донецька область зберегла лідерство за обсягом боргів із зарплати

Донецька область зберегла лідерство за рівнем заборгованості із заробітної плати в регіональному розрізі й збільшила її порівняно з листопадом 2012 року на 10,7 млн грн (7%) – до 172,9 млн грн на 1 січня 2013 року.

Міністр: Україна виконала всі зобов'язання перед «Газпромом»

Україна, з юридичної точки зору, виконала всі зобов'язання перед російським газовим монополістом «Газпром».

Завтра опозиція скликає збори у Верховній Раді

За словами О.Турчинова, запрошуються всі народні депутати, “кому не байдужа доля України, взяти участь у цих зборах”.

Міністр каже, що Україна не чекає швидких грошей від МВФ

За підсумками роботи місії Міжнародного валютного фонду в Україні не очікується підписання нової програми співробітництва.

У Кабміні стверджують, що виплатили Луценку 15 тисяч євро

Україна у повному обсязі виплатила компенсацію Луценку, присуджену ЄСПЛ, - каже Кульчицький.

Комуністи пропонують ВР повернути в Україну смертну кару

Троє депутатів з Комуністичної партії зареєстрували у Верховній Раді проект закону про введення в Україні смертної кари.

Держстат: ВВП України у 2012 році зріс на 0,2%

ВВП України у четвертому кварталі 2012 року скоротився, порівняно з четвертим кварталом 2011 року на 2,7%, а порівняно з третім кварталом 2012 року з урахуванням сезонного чинника – на 0,8%.