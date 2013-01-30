Азаров ініціює відставку голови Укрдержреєстру (доповнена)

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

“Я подав на звільнення керівника Укрдержреєстру, я також доручив віце-прем’єр-міністру Вілкулу Олександру Юрійовичу разом з Мін’юстом та Мінрегіонбудом створити робочу групу, яка повинна в найкоротший термін усунути всі проблеми і прорахунки в організації цієї роботи”, - сказав М.Азаров.

Голова уряду наголосив, що дуже важливим є максимальне розширення інформаційного супроводження змін у такій чутливій для людей сфері як реєстрація майнових прав.

Він нагадав, що з 1 січня цього року почала працювати нова система реєстрації майнових прав. «Головне, для чого це було здійснено – щоб кардинально спростити процедуру і скоротити термін реєстрації, зробити цей процес максимально зручним для наших громадян та усунути корупцію у цій справі», - пояснив М.Азаров і підкреслив, що фактично було покладено край існуванню монополії сумновідомої БТІ, запрацювала Державна реєстраційна служба України (Укрдержреєстр).

«Тепер замість кількох процедур і кількох черг у процесі купівлі-продажу нерухомості існує тільки одна процедура, яка може реєструватися як працівниками Держреєстру, так і приватними нотаріусами. Терміни на реєстрацію прав скоротилися з 14 до 5 робочих днів. А згодом, з наповненням електронного реєстру, процедура взагалі займатиме лічені години. Все це добре задумано. Але як виконується? Я вкрай незадоволений тими помилками і недоліками, а іноді очевидними організаційними прорахунками під час запровадження нової системи. Так, ми переживемо цей етап, і стартові ускладнення згодом забудуться. Але чому з самого початку для людей були створені незручності? Хто заважав їх уникнути одразу ж? У кількох обласних і районних центрах, навіть у Києві центри реєстрації відкрилися у погано пристосованих, не дуже зручних для громадян місцях: на околицях чи у важкодоступних районах», - заявив М.Азаров.

«У Києві, наприклад, - аж біля аеропорту «Жуляни». Зрозуміло, що в столиці складно знайти придатне приміщення у центрі. Та й коштів на облаштування центрів було небагато. Але переконаний, що цю справу можна було організувати краще. А тим фактам, що громадяни були погано поінформовані про місце і час роботи центрів реєстрації, взагалі немає виправдань. У результаті виникали черги не менші, ніж у БТІ. Лунали цілком зрозумілі скарги та нарікання. Практично відсутня інформація у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, який продовжує наповнюватися поки що більшою частиною за заявницьким принципом. Така ситуація виникла через те, що більшість БТІ вели відповідні реєстраційні справи в паперовому вигляді, тоді як реєстр являє собою електронну базу даних. Чому інформація з баз даних БТІ не була вчасно перенесена до реєстру? Чому приватні нотаріуси повноцінно не включилися у реєстрацію? І так далі», - обурився прем’єр.