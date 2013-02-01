ЗМІ: На Рівненщині безкоштовний шкільний автобус коштує батькам 60 грн на місяць
19:32, 01 лютого 2013Суспільство
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В Дубенському районі Рівненщині батьки школярів змушені платити за шкільний автобус, який має бути безкоштовним.
За автобус від школярів вимагають гроші
Батьки дітей стверджують, що з листопада минулого року здавали на пальне по 40 гривень на місяць, а відтепер – по 60, передає Тиждень.ua з посиланням на ICTV.
Люди обурені практикою «хто платить, той їде», адже автобус має безкоштовно возити учнів.
Аби дістатися навчального закладу, треба йти міжнародною трасою Київ-Чоп, якої через інтенсивний рух вантажівок бояться навіть дорослі.
Спроби батьків порозумітися з директоркою успіху не принесли.
Вимагати гроші за шкільний автобус - незаконно, кажуть у райвідділі освіти. А дії директорки виправдовують молодим віком. Оплачувати шкільний автобус чиновники обіцяють з весни, коли пройде тендер на пальне.
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