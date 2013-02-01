ЗМІ: На Рівненщині безкоштовний шкільний автобус коштує батькам 60 грн на місяць

Батьки дітей стверджують, що з листопада минулого року здавали на пальне по 40 гривень на місяць, а відтепер – по 60, передає Тиждень.ua з посиланням на ICTV.

Люди обурені практикою «хто платить, той їде», адже автобус має безкоштовно возити учнів.

Аби дістатися навчального закладу, треба йти міжнародною трасою Київ-Чоп, якої через інтенсивний рух вантажівок бояться навіть дорослі.

Спроби батьків порозумітися з директоркою успіху не принесли.

Вимагати гроші за шкільний автобус - незаконно, кажуть у райвідділі освіти. А дії директорки виправдовують молодим віком. Оплачувати шкільний автобус чиновники обіцяють з весни, коли пройде тендер на пальне.