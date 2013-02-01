Головне за день: огляд топ-новин

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КНДР готується до проведення ядерних випробувань

Північна Корея завершує підготовку до проведення ядерних випробувань, про що можуть свідчити роботи по маскуванню об'єктів на полігоні Пунгері.

У Харкові застрелили підприємця

Невідомий підійшов до автомобіля і через бокове водійське скло застрелив підприємця.

Жінки-нардепи вимагають звільнити суддю, яка наказала вигнати їх із лікарні Тимошенко

Денисова, Кужель і Слюз вимагають звільнити суддю, на підставі рішення якої їх силою видворили з харківської лікарні.

У Януковича заявляють, що офіційного запиту Росії щодо 7 млрд боргу немає

Радник Президента України - керівник Головного управління Адміністрації Президента з питань міжнародних відносин Андрій Гончарук наголошує, що офіційний запит Росії стосовно повернення 7 млрд доларів боргу за газ поки що відсутній.

Янукович поки не планує їхати в Росію

У лютому візит Віктора Януковича до Росії поки не планується, - сказав радник Президента України

Фірташ купив у Хорошковського акції телеканалу «Інтер»

Компанія K.H. MEDIA LIMITED, що належить Валерію Хорошковському уклала угоду щодо продажу 100% акцій компанії GDF MEDIA LIMITED, виходячи з оціночної вартості 2,5 мільярди доларів США. Хорошковський пояснив, чому йому довелося продати «Інтер»: "За умов що склалися, я не маю можливості забезпечувати розвиток Групи і саме ці обставини стали моєю головною мотивацією щодо продажу", - зазначив колишній власник

Зурабов натякає, що в України з'явився шанс отримати газ дешевше без МС

Українська і російська сторони знайшли можливість перегляду ціни на газ для України без її вступу до МС, - каже Зурабов.

Кличко поставив Рибаку ультиматум

«УДАР» вимагає від голови Верховної Ради Володимира Рибака невідкладно підписати розпорядження про підключення системи для голосування “Рада-3».

СБУ провела обшук в одному з київських банків

СБУ провела обшук в адміністративному приміщенні АБ «Таврика» в Києві у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.

У Києві вбили директора готельного комплексу «Феофанія»

МВС: розстріляний у Києві чоловік - директор готельного комплексу НАНУ, розташованого на території клініки “Феофанія”. Міліція вже має версію вбивства.