Нацбанк для свого телеканалу купив ще три іномарки за 600 тисяч

Про це пишуть Наші гроші з посиланням на «Вісник державних закупівель».

Зокрема, у компанії «ТД «Укрлада» замовили два семимісних автомобілі Fiat Nuovo Doblo Panorama по 154 тис грн. Ще 299 тис грн отримає компанія «Автосоюз» за дев’ятимісний Volkswagen Transporter T5 Kombi.

Автівки придбано коштом Національного банку.

Як нагадують Наші гроші, наприкінці минулого року «Банківське телебачення» уже придбало вісім автомобілів Fiat (5 місць) і один Volkswagen (9 місць).

З урахуванням цієї закупівлі витрати на оснащення та функціонування телеканалу коштом Нацбанку вже досягли 87,55 млн грн. З них на обладнання було витрачено 73,41 млн грн, на транспортні засоби – 1,98 млн грн, ще 11,89 млн грн – на послуги супутника і користування багатоканальною мережею.

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У грудні 2010 року головою Нацбанку був призначений Сергій Арбузов. У червні 2011 року Нацбанк заснував ТОВ «Банківське телебачення» і за рахунок своїх коштів створив статутний фонд компанії у розмірі 10 млн грн, який пізніше був збільшений до 150 млн грн.

Як зазначають «Наші гроші», згідно зі статтею 5-1 закону «Про Національний банк України», у випадку перевищення доходів Нацбанку над видатками 50% такого прибутку має спрямовуватись до резервів, поки не буде покрито 10% грошово-кредитних зобов’язань НБУ. Решта перевищення доходів над видатками має перераховуватися до державного бюджету.