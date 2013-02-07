На завтра синоптики обіцяють Україні дощі

Завтра, 8 лютого, майже на всій території України очікуються опади.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Зокрема, у західних областях мокрий сніг, вдень місцями сильні опади, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; вітер північно-західний, 7-12 м/с; температура вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°; в Карпатах сніг, вдень сильний, температура протягом доби 2-7° морозу.

На решті території дощі, лише на сході, в Криму та в Приазов'ї переважно без опадів; вночі та вранці місцями туман; вітер південно-східний, 7-12 м/с, вночі у південній та східній частині, а вдень і в північних та центральних областях пориви 15-20 м/с; температура вночі 0-5° тепла (на сході до 3° морозу), вдень 3-8° тепла, на півдні вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°, в Криму до 18°.

У Києві та Київській області часом дощ, вночі місцями туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі по області 0-5° тепла, вдень 3-8°; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 4-6°.