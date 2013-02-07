ПриватБанк запроваджує відкритий формат банкiвського обслуговування

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Харківського головного регіонального управлiння ПриватБанку Андрiй Терещенко під час презентації послуг нового формату в банківському офісі №29 у Харкові по вулиці Полтавський шлях, 47/49.

Офіс являє собою просторе приміщення, оснащене найсучаснішою технікою. У відділенні працюють універсальні банківські фахівці, які сьогодні продемонстрували зручні системи самообслуговування.

За словами А.Терещенка, нове відділення (№29) ПриватБанку, який традиційно є найбільшим новатором серед українських банків, на перший погляд не дуже нагадує банк - єдиний відкритий простір, немає кабінетів фахівців, табличок з назвами послуг. Кожен працівник відділення є універсальним банкіром, який зможе надати клієнтам будь-яку послугу та навчити користуватися банком самостійно - навіть удома.

Директор наголосив, що відділення по вулиці Полтавський шлях, 47/49 є одним з перших банківських офісів найсучаснішого типу.

«Це не лише зручна відкрита архітектура приміщень, це абсолютно новий для України відкритий формат обслуговування, коли з клієнтом зможе працювати кожен вільний співробітник відділення, а будь-яку послугу можна буде отримати за кілька хвилин»,- сказав А.Терещенко.

Він заявив, що у такому форматі відкритого обслуговування сьогодні розпочали активно працювати найбільші фінустанови Америки та Європи. В Україні ж першим його впроваджує саме ПриватБанк.

«Ми працювали з лондонськими консультантами, які роблять такі ж проекти для найбільших банків Європи. Таке універсальне відділення, своєрідний банківський макдональдс, де можна швидко отримати найсучасніші та якісніші послуги, за кордоном вже стає стандартом обслуговування, і банки, які не зможуть або не встигнуть перебудуватися, однозначно програватимуть», - наголосив А.Терещенко.

За словами банкіра, у нових відділеннях «клієнтів із задоволенням навчатимуть банківському самообслуговуванню» і вже незабаром відвідувати офіси банку треба буде лише задля отримання картки чи обміну валют.

Всі інші операції, навіть відкрити депозит, підкреслив директор Управління, зручніше проводити вдома чи в офісі - через Інтернет або мобільний телефон. Для поповнення картки готівкою чи оплати послуг є цілодобові термінали самообслуговування. А комунальні квитанції, зокрема, вчасно допоможе сплатити система «Регулярних платежів».

А.Терещенко повідомив, що протягом останнього місяця в Харківській області ПриватБанком відкрито 4 нових відділення - три у густонаселених житлових масивах Харкова та одне - у Краснопавлівці Лозівського району.

За даними директора Управління, загалом у січні по Україні запрацювали понад 20 новітніх відділень у вільному форматі, а до кінця року ПриватБанк відкриє ще понад 200 найсучасніших банківських офісів.