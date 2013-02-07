Працівники «Донецькшахтобуду» вже 4 місяці сидять без зарплати

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на голову Донецької шахтобудівної територіальної організації Укрвуглепрофспілки Володимира Лащенка.

Так, за його словами, станом на 4 лютого 2013 року нарахована заборгованість із заробітної плати становить 1 млн. 894,395 тис. грн, і борги розподіляються таким чином: за вересень 2012 року - 157,719 тис. грн, жовтень - 456,218 тис. грн, листопад - 443,743 тис. грн, грудень - 408,251 тис. грн і заборгованість із зарплати минулих років (2010-2011) - 428,461 тис. грн.

«У таку критичну ситуацію трудовий колектив «Донецькшахтобуд» потрапив через заборгованість Держпідприємства «Донецька вугільна енергетична компанія» перед трестом за виконані обсяги робіт. Станом на 4 лютого дебіторська заборгованість вугледобувного об'єднання перед шахтобудівниками цього підприємства становить 2 млн. 875,638 тис. грн», - уточнив В. Лащенко.

Він поскаржився, що, незважаючи на численні звернення шахтобудівного теркому, первинної профорганізації в Міністерство енергетики і вугільної промисловості України, «вирішити питання з повним розрахунком поки що не вдається».

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У свою чергу помічник генерального директора «Донецької вугільної енергетичної компанії» Володимир Мартиненко підтвердив УНІАН, що «справді існує» заборгованість із зарплати працівникам тресту «Донецькшахтобуд». Але він наголосив, що ці невиплати виникли через великі проблеми із збутом вугілля шахтами Донецької вугільної енергетичної компанії.

«Так, знаю, що заборгованість є. У нас справді є проблеми. Великі проблеми з невідвантаженням вугілля, і сьогодні збут видобутого нашими шахтами вугілля - це завдання №1», - сказав В. Мартиненко. Він зазначив, що всі проблеми фінансові випливають саме з цього невирішеного сьогодні завдання, над яким компанія зараз працює разом з Міністерством енергетики і вугільної промисловості України.