Синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, 11 лютого в Україні місцями туман, видимість 200-500 м; у західній частині сильний сніг, у північних, Вінницькій областях в окремих районах налипання мокрого снігу; вдень у східних областях окремі пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця.