Синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні
09:44, 11 лютого 2013Суспільство
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В Україні сьогодні очікується погіршення погодних умов.
На заході - сильний сніг
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Зокрема, як йдеться в повідомленні, 11 лютого в Україні місцями туман, видимість 200-500 м; у західній частині сильний сніг, у північних, Вінницькій областях в окремих районах налипання мокрого снігу; вдень у східних областях окремі пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця.
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