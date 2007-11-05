Ющенко нагородив 15 дніпропетровців за мужність і героїзм

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом № 1061/2007 за мужність і героїзм, виявлені у ліквідації надзвичайної ситуації, що сталася внаслідок вибуху газу у житловому будинку відзначив державними нагородами 15 працівників підприємств, установ та організацій м.Дніпропетровська.

Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, орденом «За заслуги» III ступеня нагороджено начальника Головного управління МНС України в Дніпропетровській області Віктора БУТКІВСЬКОГО; директора середньої загальноосвітньої школи № 76 Марію ВОЙТЕНКО; командира відділення 2-ї самостійної державної пожежної частини Василя ГОЛУБНИЧОГО; рятувальника Державного підприємства «Мобільний рятувальний центр МНС України» Миколу СОЛОВЙОВА.

Орденом княгині Ольги III ступеня нагорожено старшу медичну сестру Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Валентину ВАЩЕНКО; заступника Дніпропетровського міського голови Олену ЛОЗЕНКО.

Орденом «За мужність» III ступеня нагороджено мешканця м. Дніпропетровська Олександра Васькевича (посмертно); мешканця м. Дніпропетровська Олександра ПРОНИКА; заступника командира загону Державного підприємства «Мобільний рятувальний центр МНС України» Сергія ЧОРНОГО.

Медаллю «За працю і звитягу» нагороджено слідчого Дніпропетровського міського управління УМВС України в Дніпропетровській області Валентину КІЯНОВСЬКУ та лікаря-анестезіолога Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тетяну МОВЧАН.

Медаллю «За бездоганну службу» III ступеня нагороджено старшого інспектора дорожньо-патрульної служби УМВС України в Дніпропетровській області Вадима ДУБИНЕВИЧА.

Окрім того, почесне звання «Заслужений працівник сфери послуг України» присвоєно директорові Дніпропетровського комунального підприємства шкільного харчування Жовтневого району «Орлятко» Ользі ЛЯХ. Почесне звання «Заслужений лікар України» отримав завідувач відділення Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні Олексій МОХОВ, звання «Заслужений працівник охорони здоров`я України» удостоєна медична операційна сестра Дніпропетровської обласної клінічної офтальмологічної лікарні Ялина ЧОРНА.

Довідка УНІАН. Вибух побутового газу в 10-поверховому будинку № 127 по вулиці Мандриківській у Дніпропетровську стався 13 жовтня. Попередня причина вибуху - різке підвищення тиску газу в мережі. Внаслідок вибуху газу загинули 23 осіб.