Колишній начальник "перевертнів" тепер очолює міську міліцію

Як повідомили УНІАН у відділі у зв'язках з громадськістю облуправління міліції, відповідне розпорядження видав начальник управління міліції Полтавської області Едуард Федосов.

За їхніми даними, таке рішення було ухвалене начальником міліції області після того, як у Полтаві 12 лютого співробітники СБУ спільно з працівниками прокуратури і внутрішньої безпеки міліції затримали 13 осіб, які обгрунтовано підозрюються в скоєнні злочинів, пов'язаних з незаконним поширенням наркотиків. Зокрема, до злочинної групи входив практично весь відділ БНОН Полтавського міського управління міліції.

Водночас прокурор Полтавської області Андрій Миронов на прес-конференції зазначив, що кадрова політика в органах міліції - це не сфера відповідальності прокуратури, тому він вважає, що за дії своїх підлеглих повинен відповідати начальник УМВС України в області Е.Федосов.

За словами прокурора, начальник міліції Полтави раніше сам очолював БНОН на обласному рівні.

«Як мінімум, це безконтрольність керівника», - вважає А.Миронов. Е.Федосов зазначив, що не розуміє як досвідчений працівник, полковник міліції, начальник міліції Полтави не контролював дії свого підлеглого — начальника відділу БНОН Полтавського міськуправління міліції, який підозрюється в організації наркозлочинності в місті.

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Як повідомляв УНІАН, у Полтаві розкрито діяльність злочинної наркогрупи, до складу якої входив практично весь відділ боротьби з незаконним обігом наркотиків (БНОН).

Як повідомив прокурор Полтавської області Андрій Миронов, злочинна група протягом 2012 року займалася виготовленням і збутом наркотичних засобів. Було встановлено, що до складу групи входили 4 співробітники міліції, зокрема майор міліції, начальник відділу БНОН Полтавського міського управління міліції, а також троє оперативних співробітників цього відділу - практично весь відділ у повному складі. До складу групи також входили дев'ятеро мешканців Полтави. Наймолодший член групи — 1985 р. н., а найстарший — 1954 р. н.

На даний момент всі затримані члени групи перебувають за рішенням суду під вартою.

Слідчий відділ слідчого управління прокуратури області проводить досудове розслідування за фактом зловживання службовим положенням і незаконного виробництва, зберігання і збуту наркотиків в особливо крупних розмірах. По ККУ — це ч.3 ст. 364 (санкція - від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна) і ч.3 ст.307 (санкція - від 9 до 12 років з конфіскацією).