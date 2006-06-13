На Дніпропетровщині 92 офіційних мільйонери і 100 підпільних

На сьогодні у Дніпропетровській області мешкають 92 особи, доходи яких минулого року перевищили 1 млн. грн. Про це повідомив журналістам голова Державної податкової адміністрації України в Дніпропетровській області Василь АНДРУХІВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, понад 30 мільйонерів самостійно подали у визначені законом терміни декларації про доходи до податкової інспекції. Офіційні дані всіх інших мільйонерів надійшли до податківців з підприємств та фірм, де вони працюють.

В.АНДРУХІВ зазначив, що серед офіційних мільйонерів регіону є значна кількість гравців дніпропетровського футбольного клубу „Дніпро”.

Голова ДПАУ в області також зауважив, що на Дніпропетровщині наразі нараховується, принаймні, сто підпільних мільйонерів. За його словами, такий висновок напрошується після співставлення реальних грошових оборотів частини великих комерційних структур та декларування доходів їх власниками та топ-менеджерами.