Торфяна пожежа спалахнула за кілька метрів від газогону Уренгой-Помари-Ужгород

Пожежа на торф`яниках в Полтавській області загрожувала безпеці газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород». Про це УНІАН повідомили в Центрі пропаганди головного управління МНС в Полтавській області.

За даними рятувальників, сьогодні з ранку по лінії «01» поступив сигнал про виявлення біля села Савиці Оржицького району 4-5 ділянок загоряння торфу. Торф загорівся безпосередньо за 6-8 метрів від магістрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» компанії "Укртрансгаз". На місце пожежі оперативно виїхали пожежники, і за кілька годин ліквідували ділянки загоряння, які загрожували безпеці газопроводу.

Проте зараз, зазначили в МНС, ще залишаються кілька палаючих ділянок торфу площею 25х50 метрів за 250 метрів від газопроводу.

За даними МНС, загрози газопроводу і навколишньому середовищу немає.

Серед ймовірних причин виникнення пожежі називають необережність з вогнем, підпал або самозагоряння торфу.