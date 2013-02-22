Митрополит Володимир передав батьківську хату монастирю

Очільник УПЦ-МП митрополит Володимир (Сабодан) передав Головчинецькому монастирю батьківську хату у селі Марківці Летичівського району Хмельницької області.

Про це повідомляє офіційний сайт Української православної церкви. Зазначається. що Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Володимир у своїй резиденції у Свято-Пантелеімонівському монастирі у Феофанії прийняв настоятельку Головчинецького Свято-Преображенського жіночого монастиря ігуменю Любов (Піхур). Село Марківці є малою батьківщиною Володимира, а у Головчинецькому монастирі майбутнього митрополита хрестили.

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