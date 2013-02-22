Центральна частина США потонула під снігом

Стихія торкнулася, зокрема, штати Колорадо, Нью-Мексико, Арканзас, Міссурі і Канзас. Там до четверга випало близько 40 сантиметрів опадів. Влада побоюється, що такі снігопади можуть призвести до обриву ліній електропередачі.

Влада штату Міссурі оголосили про надзвичайну ситуацію та закликали жителів не залишати будинки без необхідності. У штаті Канзас в четвер були закриті державні установи і школи.

Як передає РІА "Новости", важкі дорожні умови стали причиною загибелі двох людей - 19-річної дівчини в штаті Небраска та 18-річного юнака в Оклахомі. В обох випадках водії не впоралися з керуванням на крижаній дорозі та в умовах поганої видимості.