Долар на міжбанку росте, євро падає

У вівторок, 26 лютого, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 8,1390/8,1440 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2658/62, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,6310/10,6395. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,3059/61 (понеділок – 1,3231/33).

У понеділок, 25 лютого, Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1360/8,1420, на 12:00 ціни підвищилися до 8,1405/8,1445. На час закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,1390/8,1430 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,7665/10,7760, на 12:00 ціни пішли вгору 10,7735/10,7830. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли мінімуму: 10,8125/10,8215.