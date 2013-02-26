«Братів Карамазових» визнали найкращою зарубіжною групою російського року

Як повідомили УНІАН організатори, церемонія вручення премії «Чартова дюжина» відбулася 24 лютого у московському клубі Stadium Live.



«Саме киянам за підсумками опитування російських радіослухачів було вручено приз як найкращій зарубіжній групі російського року. Протягом кількох місяців йшло голосування за номінантів на сайті премії. Найкращими було визнано саме тих номінантів, які найактивніше взаємодіють зі своїми шанувальниками», - відзначили організатори.

У списку основних переможців «Чартової дюжини» цього року найкращою групою визнано «Король и шут» («Король і Блазень»). Кращий вокаліст - Михайло Горшенєв («Король і Блазень»); вокалістка - Люсине Геворкян (Louna). Найкраща пісня - «Осінь» («Пілот»). Група «Анімація» одержала нагороду у номінації «Взлом». Лідером чарту стала рок-група «ДДТ». Кращий концерт - Кіпєлов (1 грудня 2012 року у Crocus City Hall).

Номінація «Легенда» присуджена Борису Гребєнщикову. «Музичний журналіст» – Борис Барабанов; «Продюсер» – Андрій Матвєєв. Кращі альбоми – «Сплін», «Обман зору». У номінації «ЗМІ року» перемогли «Перший канал»; «Інтернет-ЗМІ» – Лента.Ру.

Довідка УНІАН. «Чартова Дюжина» — хіт-парад радіостанції «Наше радіо», а також рок-премія і фестиваль, в якому беруть участь переможці чарту за підсумками року. Премію у сфері рок-музики встановлено у 2008 році.