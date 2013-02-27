Мін’юст: Дві третини спадщини в Україні не оформлено заповітами

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції.

За словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, про це свідчать щорічні статистичні звіти про роботу державних та приватних нотаріусів. Так, у 2012 році нотаріусами було видано понад 903 тис. свідоцтв про право на спадщину. При цьому лише 279,5 тис. свідоцтв було видано за заповітом, решта понад 623 тис. свідоцтв були видані за законом.

Схожа статистика фіксувалася й у попередні роки. Наприклад, у 2011 році за заповітом спадщина оформлювалася у понад 250 тис. випадків, за законом – у понад 563 тис. випадків.

При цьому практично не користуються популярністю в українців такі форми заповітів як заповіт подружжя. Наприклад, у 2012 році було укладено лише 191 такий договір. Майже 10 тис. осіб були змушені звернутися до нотаріуса для отримання права власності на частку в спільному майні подружжя після смерті одного з подружжя.

Як відомо, заповіт подружжя складається щодо майна, яке належить йому на праві спільної сумісної власності. У разі складення спільного заповіту частка у праві спільної сумісної власності після смерті одного з подружжя переходить до другого з подружжя, який його пережив.

Не користується популярністю в українців ще одна новація Цивільного кодексу - секретний заповіт. Наприклад, у 2012 році було укладено 45 таких заповітів, у 2011 році – 23, зазначають у Мін’юсті.

Сенс секретного заповіту полягає в тому, що до смерті заповідача ніхто не знає, яка його воля. Секретний заповіт відкривається нотаріусом тільки після смерті заповідача у присутності зацікавлених осіб та двох свідків.

Практично не реалізується українцями таке право як призначення виконавця заповіту. Наприклад, у 2012 році було призначено 5 виконавців заповіту, у 2011 – 21 виконавець заповіту.

Як відомо, виконавець заповіту – це фізична або юридична особа, яка стежить за додержанням розпоряджень, що містяться у заповіті, і виступає гарантом здійснення волі спадкодавців, наприклад, у випадку, якщо спадкоємець своєчасно не дізнався про відкриття спадщини. Крім того, виконавець заповіту до появи спадкоємця виконує дії по охороні спадщини.

При цьому, як свідчать щорічні статистичні звіти про роботу нотаріусів, українці не часто вдаються й до перерозподілу черговості отримання права на спадкування або заміну часток у спадщині.

Наприклад, протягом 2012 року 53 особи зверталося до нотаріуса з метою зміни черговості одержання прав на спадкування. 383 особи – з метою зміни часток у спадщині. Фактично, кількість таких випадків у сукупності становить менш як 0,5% від кількості заповітів, що посвідчуються щороку.