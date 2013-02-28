У Київській ОДА розгрібають скандал з маршрутками: чиновника звільнили

Голова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк звільнив Сергія Діденка з посади начальника управління промисловості, транспорту та зв’язку Київської ОДА після спілкування з перевізниками, які заявляли про непрозоре проведення конкурсів з розподілу маршрутів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КОДА.

А.Присяжнюк повідомив, що сьогодні зустрівся з перевізниками Київської області, щоб почути їхню думку щодо проведення конкурсу на визначення перевізників пасажирів та обговорити їхні вимоги. «Насправді не все так однозначно, як мені доповідали. Багато питань можна б було зняти в ході роз’яснювальної роботи серед перевізників. Однак непрофесійні дії деяких представників облдержадміністрації призвели до збурення громадськості», - зазначив голова КОДА.

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За словами губернатора, він вважає, що в області повинні працювати місцеві виробники як послуг, так і товарів. «Однак, це не повинно бути догмою. Якщо хтось пропонує кращі умови, більш лояльну цінову політику для споживача, він повинен працювати на ринку Київщини і створювати здорову конкуренцію», - наголосив А.Присяжнюк.

Коментуючи причини відставки С.Діденка, губернатор наголосив: «Мені потрібні керівники, які захищають інтереси держави і громади, а не збурюють суспільство».

Наразі проходить засідання конкурсного комітету, де визначаються перевізники пасажирів, які працюватимуть на Київщині.

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого на прес-конференції представники семи компаній-автоперевізників Київської області звинуватили Київську обласну державну адміністрацію в непрозорому проведенні конкурсів з розподілу маршрутів, які сполучають приміські населені пункти Київської області - Боярку, Ірпінь, Васильків і Вишневе з Києвом.

Як заявив один з організаторів акції Богдан Хмельницький, у результаті конкурсу, проведеного в серпні 2012 року за сприяння заступника голови Київської облдержадміністрації Володимира Максименка і начальника управління промисловості, транспорту і зв'язку С.Діденка, маршрути були передані від автоперевізників Київської області одеській компанії «Північ-транс», яка не має достатнім парком машин для здійснення перевезень.

У Київській ОДА заявили, що має намір до 1 березня переглянути результати проведеного у серпні 2012 року конкурсу з розподілу маршрутів, що сполучають приміські населені пункти Київської області - Боярку, Ірпінь, Васильків і Вишневе з Києвом.

Прокуратура Київської області розпочала перевірку за скаргою авто перевізників.