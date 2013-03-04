Небо над Межигір’ям посилено охороняють

Поблизу резиденції Віктора Януковича "Межигір'я" розгорнуто протиповітряну оборону.

Про це йдеться в сюжеті кореспондента "5 каналу" Андрія Ковальова.

"Попід Вишгородським маяком ретельно вкрита маскувальною сіткою військова позиція. Тут кілька військових вантажівок, антени, біотуалет. Протягом дня по хвилерізу постійно курсують два джипи з емблемами збройних сил. З-під білої маскувальної сітки виглядають стволи зенітної гармати", - описує журналіст.

"Тут заборонено знімати. Воєнний об’єкт", - сказали оператору на місці.

Місцеві жителі кажуть, що військові там з'явилися десь восени, і вважають, що так охороняють президента, який живе неподалік у "Межигір’ї"

Заступник начальника Генштабу Ігор Кабаненко появу мобільної вогневої групи пояснював наприкінці минулого року тим, що в кожній державі є "важливі об’єкти", які треба охороняти, – як-то атомні й гідроелектростанції, греблі, - зазначає Українська правда.

А на депутатський запит "свободівця" Руслана Марцінківа у Міноборони відповіли, що розробили план прикриття силами протиповітряної оборони трьох районів: Межигір’я (Київщина), Форос (Крим) та Гута (Закарпаття).

Це – три резиденції президента.

Проти порушників порядку та правил використання повітряного простору можуть використати зброю, якщо про це попросять з Управління держохорони, йдеться у відповіді на депутатський запит.

Проте міністр оборони Павло Лебедєв заперечив, що охоронці президента (УДО) можуть наказувати Збройним силам.

Перед чемпіонатом "Євро-2012" у Київську область також повернули гарнізон, розформований у 2005 році, однак радіолокаційні станції та військові лишилася там досі.

Військовослужбовці кажуть, що охороняють "не тільки Межигір’я", бо є "ще й гребля".