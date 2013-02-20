До Євросуду поскаржилися на чиновників, які приховують інформацію про Межигір'я

Журналіст Сергій Лещенко звернувся до Європейського суду з прав людини з приводу ненадання йому українськими чиновниками інформації про те, за яку вартість Президент України Віктор Янукович у 2010 році придбав земельну ділянку площею 1,76 га на території резиденції Межигір’я під Києвом.

Про це С.Лещенко повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Я займався Межигір’ям фактично з 2008 року - уважно відслідковував всі пертурбації, які були. Як відомо, все Межигір’я займає 140 гектарів. Із них в оренді В.Януковича перебувала невелика ділянка, яку він формально оформив на себе для того, щоб мати юридичні підстави, щоб там жити. Ця ділянка займає 1,76 гектара. До 2010 року ця ділянка було у нього в оренді і раптом потрапила в приватну власність до Президента (вона була вказана в його декларації за 2010 рік), - сказав С.Лещенко. Він зауважив, що, займаючись "межигірською темою", він неодноразово звертався до Вишгородської райдержадміністрації з проханням повідомити ціну, за яку цю ділянку придбав В.Янукович, але постійно отримував відмови. "Мені не повідомили навіть дату, коли була придбана ця ділянка. Відповідно, вони порушили моє право про доступ до публічної інформації", - зазначив С.Лещенко.

За його словами, спроби оскаржити дії місцевих чиновників в суді результату не дали: він програв справи у всіх трьох судових інстанціях, через що змушений звертатися по допомогу до ЄСПЛ.

Журналіст пояснив, що у його зверненні до Євросуду мова йде про ненадання йому чиновниками даних, всупереч Закону "Про доступ до публічної інформації". "Наскільки я розумію, суд може визнати або порушення Конвенції (з прав людини - УНІАН), або не визнати порушення Конвенції. (У разі) визнання порушення може бути пряме зобов’язання надати інформацію і може бути компенсація грошова", - зазначив С.Лещенко.

За його словами, якщо Європейський суд визнає, що чиновник своїм рішенням не надавати інформацію заподіяв державі збитки на суму компенсації, то він має нести відповідальність. "Я думаю, наступним кроком має бути звернення до прокуратури із запитом про порушення справи проти цього чиновника", - наголосив С.Лещенко, додавши: "А загалом це робиться, щоб чиновники мали розуміти, що їхні дії контролюються, за їхні дії буде відповідальність - не зараз, так пізніше при цій владі, чи при наступній".