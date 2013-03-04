Цього тижня погода в Україні буде капризувати

У найближчий тиждень в Україні утримається мінлива погода з незначними коливаннями температур.

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда повідомив сьогодні на брифінгу.

«Якщо охарактеризувати погодні умови на найближчий тиждень, то це буде мінливий тип погоди з невеликими коливаннями температур і незначною кількістю опадів», - сказав М.Кульбіда.

При цьому, за його словами, найнижчі температури прогнозуються у ніч з 4 на 5 березня, коли у західних і деяких центральних областях температура знизиться до 10-15 градусів морозу. Але вже 6-8 березня очікується потепління до 8-10 градусів тепла, яке зміниться хвилею холодного повітря в період з 9 по 10 березня.

М.Кульбіда також відзначив, що активне потепління прийде до України не раніше третьої декади березня.