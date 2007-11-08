Пинзеник прогнозує інфляцію на рівні 15-16%

Інфляція в Україні за підсумками 2007 року становитиме 15-16%.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив народний депутат від БЮТ, екс-міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК сьогодні на прес-конференції.

Він зазначив, що існуючий рівень зростання цін є найвищим за останні сім років. Особливе занепокоєння викликає прискорення зростання цін на продовольчих ринках (17,5% - за січень-жовтень 2007 року).

За словами В.ПИНЗЕНИКА, зростання інфляції не можна пояснити збільшенням соціальних виплат або зростанням цін на світових ринках, оскільки в Україні спостерігається високий рівень загального зростання цін, а не цін на окремі групи товарів.

Він вважає, що багато в чому висока інфляція обумовлена «безграмотною» політикою запозичень уряду Віктора ЯНУКОВИЧА. Він повідомив, що за рік (з жовтня 2006 року) уряд здійснив зовнішні запозичення на суму 2,5 млрд. дол. На його думку, проведення даних запозичень було необгрунтованим.

Також В.ПИНЗЕНИК повідомив, що на формування інфляційних очікувань вплинули заяви уряду про можливі проблеми із забезпеченням населення хлібопродуктами, що, у свою чергу, призвело до формування необгрунтованого попиту на дану групу товарів і, відповідно, до зростання цін.

На думку В.ПИНЗЕНИКА, для того, щоб утримувати інфляцію на необхідному рівні, уряд повинен реалізувати низку заходів. Зокрема: створення запасів - дозволить оперативно реагувати на разові коливання цін; разові заходи – стерилізація надлишку готівки, яка проводиться НБУ при взаємодії з урядом; системні заходи – дозволять перейти до планування рівня інфляції і утримання її на необхідному рівні (таргетування інфляція); регулювання цін в окремих секторах ринку (молоко, м`ясо, борошно).

При цьому В.ПИНЗЕНИК зазначив, що реалізація всіх вищеперелічених антиінфляційних заходів можлива тільки при формуванні професійної команди уряду. Він вважає, що затягування початку роботи нової Верховної Ради і, відповідно, роботи нового складу уряду негативно впливає на вмісті гаманців простих українців.

Як повідомляв УНІАН, в Україні інфляція в жовтні проти вересня ц.р. становила 2,9%, в січні-жовтні (до грудня минулого року) - 11,7%.

Інфляція в жовтні 2007 року проти жовтня 2006 року становила 14,8%, в січні-жовтні 2007 року проти січня-жовтня 2006 року - 12,2%.

Довідка УНІАН. При формуванні держбюджету на 2007 рік Кабмін виходив з прогнозу показника інфляції 7,5%, зростання ВВП - 6,5%, зростання промислового виробництва - 8%.

У проекті держбюджету на 2008 рік уряд передбачено рівень інфляції в 6,8%.

У травні Європейський банк реконструкції й розвитку прогнозував інфляцію в Україні на рівні 7,2%.

У жовтневому прогнозі Міжнародний валютний фонд погіршив дані стосовно інфляції в Україні в 2007 році з 11,3% до 11,5%.

У листопаді Світовий банк погіршив прогноз інфляції в Україні з 9,7% до 12,5%.

Інфляція за підсумками 2006 року становила 11,6%, у 2005 році - 10,3%.